Fontana: “Meret? Sono suo fan, portiere top! Gollini è meno affidabile”

L'ex portiere Alberto Fontana è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere Alberto Fontana è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Pensavo che l’Inter non riuscisse a digerire le partenze eccellenti della scorsa estate, invece è sicuramente la squadra più forte del campionato di Serie A. Il Napoli era in una situazione difficile, e Mazzarri è partito con un trittico di partite complicatissimo. Non mi aspettavo un risultato così netto, però ci può anche stare se poi ti sbilanci per cercare di riaprire la gara e magari lasci troppi spazi alle spalle.

Meret? Sono un suo fan, l’anno scorso annata fantastica, e forse non è stata sottolineata nel modo giusto, ma stando a Napoli spesso possono arrivare le critiche. Io lo continuo a vedere più affidabile di Gollini, e il Napoli ha avuto delle difficoltà che hanno inciso sul suo rendimento, ma Mazzarri saprà come rimettere le cose apposto nonostante questo sia un campionato davvero complicato. Logico che alcuni feeling nascono subito, e se Meret dovesse decidere di lasciare Napoli avrebbe soltanto da scegliere.

Ma anche il Napoli è piazzato bene perché ha Gollini ma anche il promettente Caprile. L’importante è che ci sia chiarezza, non ci si può sentire sempre sotto esame, perché poi le qualità sono indubbie, anche quando le cose non girano bisogna riconoscere sempre il suo talento puro. Il fattore dell’allenamento e della preparazione alle partite può incidere sul rendimento di un portiere”.