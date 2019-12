Fontana: "Napoli è l'occasione della vita per Gattuso! Ibra? Si, ma non con Milik e Llorente..."

Per parlare dei temi più attuali del calcio italiano è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Gaetano Fontana.

Su Ibrahimovic. "Al Napoli? Il problema non è prenderlo ma capire poi che mercato avranno Milik e Llorente. Non potresti permetterteli tutti. Devi vedere che tipo di mercato hanno loro. Farebbe comunque più comodo al Milan, che sta faticando di più. Il Napoli ha più alternative, c'è pure Mertens che può giocare prima punta".

Sul Napoli. "La situazione era ingestibile, si erano incrinati i rapporti, non so se tra De Laurentiis e Ancelotti, anche se il presidente nega. Qualcosa non funzionava, per cui è stato opportuno cambiare. Adl ha cambiato in corsa, la scelta di Gattuso è data dal fatto che tanti allenatori di livello in giro non ci sono e ha puntato su chi può rivalutare il parco calciatori. Questa squadra si è espressa al meglio con il 4-3-3 che fa Gattuso. Per lui sarà un banco di prova importante, è l'occasione della vita. Al Milan ha fatto il meglio con tutto quello che c'era. Ora ha una nuova opportunità. E' carismatico, sarà un'esperienza importante. Manca un play in mezzo al campo, ma con il mercato troverà un elemento specifico per quella zona. Torreira? Conosce il campionato e ad oggi se vuoi reinserirti nella corsa Champions, hai bisogno di giocatori fatti. Ma Adl guarda anche i costi e la carta d'identità, quindi potrebbe scegliere altro".