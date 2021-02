Fontana: "Napoli fortemente penalizzato dal Covid, è fondamentale recuperare uomini"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli Gaetano Fontana. “Zielinski sta avendo degli alti e dei bassi, anche dovuti al Covid che ha dovuto affrontare. Tante volte emergono delle critiche perché la squadra magari non trova continuità nelle prestazioni e nei risultati però io credo che bisogna tenere fortemente in considerazione questo aspetto perché stiamo vivendo una stagione insolita e il Napoli è stato fortemente penalizzato dal Covid.

C'è anche un altro aspetto che è importante cioè che il Napoli questo momento non sta vivendo il suo momento migliore della stagione e quando iniziano ad accavallarsi i problemi ovviamente pesano in maniera negativa perché magari ci sono altri momenti in cui certe cose possono accadere però la squadra sta andando tutto sommato bene. C’è da lavorare tanto perché comunque ci sono degli obiettivi da portare a termine, spero si possano recuperare al più presto questi giocatori che mancano che comunque rappresentano una parte fondamentale di questa squadra e che devono essere determinanti per la stagione e ci auguriamo che tutti quanti Insomma possano rientrare più presto e che il Napoli possa riprendere il suo cammino”.