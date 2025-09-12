Fontana: "Napoli inedito, un giocatore con De Bruyne ha cambiato posizione"

L'ex centrocampista di Napoli e Fiorentina, oggi allenatore, Gaetano Fontana, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di FirenzeViola.it per parlare della sfida, in programma domani al Franchi, tra gigliati e partenopei. Queste le sue dichiarazioni riguardo al match di domani sera: "Sarà una bella gara dal punto di vista tecnico tattico. Entrambe le squadre cercano di arrivare al risultato attraverso il gioco. Il Napoli lo ha dimostrato facendo un mercato diverso rispetto ai soliti canoni e la Fiorentina lo sta facendo con l'interessante progetto di Stefano Pioli. Ci sarà qualche assenza, da capire se la Fiorentina potrà usare Gudmundsson, mentre al Napoli mancherà Rrahmani.

Non credo che gli azzurri cambieranno molto dal punto di vista tattico, dietro giocheranno Beukema e uno tra Juan Jesus e Buongiorno. Davanti, nonostante l'arrivo di Hojlund, penso che Antonio Conte continuerà a schierare Lorenzo Lucca. La Fiorentina deve temere l'unione del Napoli e la sua qualità, impreziosita dall'arrivo di De Bruyne. Da dire che il Napoli ha cambiato modulo e modo di giocare quest'anno con l'arrivo del belga e con McTominay spostato sulla corsia sinistra come punto di partenza per attaccare l'area di rigore".