Marino: "Mercato da 9 ma peccato per questo colpo mancato: sarebbe stato top"
Pierpaolo Marino, avellinese, è stato dirigente del Napoli in due periodi: ai tempi di Maradona e poi con De Laurentiis. A lui Il Mattino ha chiesto cosa aspettarsi da questa nuova stagione di Serie A in ottica azzurra: "Ormai si può dire che il Napoli è a tutti gli effetti al livello delle altre ben noto, di squadre del Nord come Milan, Juventus o Inter. La prova? Il comportamento avuto questa estate dopo lo scudetto appena conquistato. Sono andati a prendere calciatori forti, hanno seguito la strada tracciata da Conte per rinforzarsi nella maniera più giusta".
Quindi tutto perfetto?
"Peccato solo non sia arrivato Ndoye. Con lui sarebbe stata una campagna acquisti straordinaria. Ma al club va assolutamente dato un 9 in pagella per quanto fatto prima e dopo il mercato".
