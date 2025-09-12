Okafor ammette: "Dura ritrovare fiducia se giochi solo pochi minuti"

vedi letture

Noah Okafor ha rilasciato un'intervista a The Athletic parlando della sua scelta di trasferirsi al Leeds United e di conseguenza del motivo che lo ha portato a lasciare il Milan: "Ogni giocatore vuole giocare. Ho bisogno di ritrovare la fiducia in me stesso e in questa squadra posso trovarla. Inoltre, per esempio, con questo allenatore (Daniel Farke, ndr), riesco a ritrovare la fiducia. È dura quando giochi due, tre o quattro partite come sostituto per 10, 20, 30 minuti. Per i giocatori, è difficile mettersi in forma e acquisire davvero fiducia.

Ecco perché ho preso questa decisione, perché so quali sono le mie qualità, so che devo migliorare ed è per questo che lavoro sodo ogni giorno. La cosa più importante è arrivare ogni giorno con il sorriso e dare il massimo in campo. Non sei abituato al ritmo, quindi quando vai a una partita, ovviamente, il calcio è duro. A volte è normale avere un po' di dolore o qualcosa del genere, ma è per questo che ho detto che lavoro sodo. Inoltre, nei giorni liberi, mi alleno con il mio allenatore personale per avere un corpo forte e mettermi in forma per dare il 100%. Quando sono in forma, ritrovo la fiducia in me stesso e il mio gioco".