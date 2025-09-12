Fiorentina, Gudmundsson: "Farò di tutto per esserci col NapolI! Squadra top, sarà dura..."

L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset in cui ha parlato della sfida contro il Napoli e della possibilità per lui di rientrare dopo l'infortunio alla caviglia subito in nazionale: "Il Napoli è un top club sono una squadra molto forte e non sarà facile. Sono una delle favorite per lo scudetto: averlo vinto lo scorso anno li rende favoriti in automatico. Quest'estate hanno anche comprato giocatori forti quindi per me sono tra i favoriti".

Hai avuto un momento in cui, quando ti sei fatto male, visto i vari infortuni dello scorso anno, hai detto no, non di nuovo?

"Sì, onestamente ho pensato: "Cavolo, ci risiamo" ma alla fine ti rialzi e pensi a tornare il più presto possibile. Alla fine non è un infortunio grave, è stato solo un momento e ora voglio solo tornare a giocare. Sto facendo di tutto per esserci questo weekend e spero di esserci".

Alla Fiorentina è arrivato Pioli, cosa ha portato alla squadra e cosa ti chiede?

"Penso che tutti abbiano visto come ha alzato il livello con il suo carattere, la sua esperienza e personalità. Ha trasmesso la giusta mentalità a tutti è stato un bene per tutta la squadra ma anche per me. Sento che crede molto in me e ora sta a me ripagare la fiducia".

In Italia c'è il Fantacalcio, ti piace?

"Io non ci gioco e non ho la mia squadra ma vedo quanto gli Italiani diventino pazzi per il Fantacalcio. Ma è divertente. In Islanda ne abbiamo uno simile ma siamo meno pazzi degli italiani. È divertente vedere gli italiani che mi scrivono sui social e diventino pazzi per il Fantacalcio".