Fiorentina, Gudmundsson: "Farò di tutto per esserci col NapolI! Squadra top, sarà dura..."
Oggi alle 11:40
di Fabio Tarantino

L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset in cui ha parlato della sfida contro il Napoli e della possibilità per lui di rientrare dopo l'infortunio alla caviglia subito in nazionale: "Il Napoli è un top club sono una squadra molto forte e non sarà facile. Sono una delle favorite per lo scudetto: averlo vinto lo scorso anno li rende favoriti in automatico. Quest'estate hanno anche comprato giocatori forti quindi per me sono tra i favoriti".

Hai avuto un momento in cui, quando ti sei fatto male, visto i vari infortuni dello scorso anno, hai detto no, non di nuovo?
"Sì, onestamente ho pensato: "Cavolo, ci risiamo" ma alla fine ti rialzi e pensi a tornare il più presto possibile. Alla fine non è un infortunio grave, è stato solo un momento e ora voglio solo tornare a giocare. Sto facendo di tutto per esserci questo weekend e spero di esserci".

Alla Fiorentina è arrivato Pioli, cosa ha portato alla squadra e cosa ti chiede?
"Penso che tutti abbiano visto come ha alzato il livello con il suo carattere, la sua esperienza e personalità. Ha trasmesso la giusta mentalità a tutti è stato un bene per tutta la squadra ma anche per me. Sento che crede molto in me e ora sta a me ripagare la fiducia".

In Italia c'è il Fantacalcio, ti piace?
"Io non ci gioco e non ho la mia squadra ma vedo quanto gli Italiani diventino pazzi per il Fantacalcio. Ma è divertente. In Islanda ne abbiamo uno simile ma siamo meno pazzi degli italiani. È divertente vedere gli italiani che mi scrivono sui social e diventino pazzi per il Fantacalcio".