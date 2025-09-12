Pioli disegna la Fiorentina per il Napoli: le ultime indiscrezioni

La Fiorentina sta proseguendo il proprio lavoro in vista della ripresa del campionato domani sera contro il Napoli. Stefano Pioli, dopo oltre una settimana con la rosa ridotta, ha potuto finalmente lavorare con il gruppo al completo, accogliendo per la prima volta anche Tariq Lamptey. Come riportato da La Nazione, se l'ex Brighton ha svolto la sua prima seduta al Viola Park insieme ai nuovi compagni, ha continuato ad allenarsi a parte Albert Gudmundsson.

Dopo il problema alla caviglia subito in nazionale l'obiettivo dell'islandese è quello di riuscire ad essere a disposizione almeno per la panchina. Al di là della presenza o meno dell'ex Genoa Pioli dovrebbe optare per il 3-5-2 con Nicolussi Caviglia in cabina di regia e Fagioli spostato mezzala. Davanti dovrebbero giocare ancora Piccoli e Kean in coppia.