Lucca-Hojlund, la strategia di Conte: la sua scelta tra Fiorentina e City

vedi letture

Spazio per un solo attaccante per il Napoli. La strategia di Antonio Conte sembra essere chiara per la gestione del centravanti lo scegliere ogni volta in base alle partiti alla competizione. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Napoli sarebbe orientato a puntare su Lucca per il campionato italiano con Hojlund a cui concedere spazio in Europa. Probabilmente anche un messaggio in vista delle prossime due partite, della trasferta del Franchi contro la Fiorentina e poi della prima in Champions League contro il Manchester City in programma giovedì prossimo. D'altronde gli impegni per gli azzurri ora saranno tanti. Nel dettaglio, ecco le prossime partite con in mezzo un'altra sosta:

Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre ore 20.45

Man City-Napoli giovedì 18 settembre ore 21

Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20.45

Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45

Napoli-Sporting mercoledì 1 ottobre ore 21

Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18

Torino-Napoli sabato 18 ottobre ore 18

Psv-Napoli martedì 21 ottobre ore 21

Napoli-Inter sabato 25 ottobre ore 18

Lecce-Napoli martedì 28 ottobre ore 18.30

Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18

Napoli-Eintracht martedì 4 novembre ore 18.45

Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15

Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45

Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21