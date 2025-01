Fontana: "Napoli primo ma migliorabile. Prima di Firenze avevo un timore"

Gaetano Fontana, ex regista del Napoli, oggi allenatore, è intervenuto a Radio Marte per commentare la stagione degli azzurri: "Tutto è migliorabile, anche una squadra in testa alla classifica può essere potenziata, non dimentichiamo che il Napoli è in costruzione. All'inizio avevo un po' di timore per la trasferta di Firenze, contro una squadra ben organizzata, aver vinto in maniera importante è un dato che va a rafforzare i concetti di Conte, che partono da quest'estate. Bisognava ritrovare compattezza e spirito di gruppo, all'interno di questi atteggiamenti devono esserci poi i contenuti tecnici ed il Napoli ne ha di grande livello. Era difficile pronosticare il primato del Napoli dopo lo 0-3 del Bentegodi, dove gli azzurri, dopo un primo tempo dominato, furono protagonisti di una ripresa indecorosa.

La squadra però si è rialzata ad ogni sconfitta, vuol dire che il lavoro di Conte è stato immediatamente positivo, i giocatori seguono letteralmente il loro allenatore e i risultati si vedono. Ad oggi, in assenza delle coppe, poche squadre hanno la capacità psicofisica di non perdere energie come il Napoli. Dico di più: in un anno di ricostruzione è forse ancora più importante disputare una gara a settimana nella routine della programmazione del primo anno. Il prossimo anno sarà differente perché cambierà il tempo a disposizione per curare tutti i dettagli, bisognerà lavorare per sommi capi anche per rigenerare gli atleti, che dovranno "attaccare e staccare" immediatamente".