Fontana su Meret: "Ha sofferto il dualismo, ora ha una chance importante"

"In una squadra che lotta per traguardi importanti si formano delle coppie di pari livello".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gaetano Fontana, ex calciatore del Napoli: "Meret frenato dalla concorrenza? In una squadra che lotta per traguardi importanti si formano delle coppie di pari livello. Però ci sono giocatori che riescono a convivere con questo dualismo e altri che soffrono. Questo è accaduto a Meret, che ha fatto fatica a trovare la continuità nella porta del Napoli. Adesso potrebbe avere questa opportunità. Ha una chance davanti a sé importante, perché stiamo parlando di un profilo internazionale che sfruttando anche il momento non positivo di Donnarumma può ottenere anche il suo posto in Nazionale”.