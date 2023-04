Forgione: "ADL fa la sua battaglia, ecco quando è iniziato lo scontro con gli ultras"

"Dal punto di vista della protervia, dello scontro, hanno cominciato loro".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Angelo Forgione, scrittore e giornalista: "De Laurentiis vuole portare avanti questa battaglia, non so dove arriviamo con questa escalation. Più si va avanti, più il Napoli diventa forte, più la situazione si incancrenisce. Questa cosa diventa un boomerang se gestita in questa maniera. Che il Napoli vinca o meno è irrilevante, la tifoseria vuole che De Laurentiis vada via, ma lui non accenna a questo, va davanti ai microfoni e fa la sua battaglia: questa cosa fa male a tutta la città.