Forgione: “Tifoseria non all’altezza. Assurdo che i bambini siano dovuti scappare dalla curva”

Angelo Forgione, scrittore, è intervenuto a Marte Sport Live: “Gli stadi non sono più quelli di prima, così come il calcio. Gli ultras non possono vivere in un mondo tutto loro, domenica chi ci ha rimesso è stata Napoli. La sconfitta in campo può essere archiviata, quello che sta avvenendo fuori dal campo è una brutta figura internazionale. Raccontiamo di una squadra galattica che non è supportata da una tifoseria all’altezza. Le immagini di domenica stanno facendo il giro per il mondo. I bambini sono dovuti scappare dalla curva, è assurdo. Temo che ci porteremo dietro questa diatriba per tanto tempo”.