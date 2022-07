Formisano svela: "Ci hanno scritto 3 club inglesi per avere dettagli sul rapporto con EA7"

Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "C'è grande soddisfazione per Kim dopo un lavoro intenso. Con De Laurentiis e tutto lo staff si possono fare in pochi giorni cose straordinarie.

Nuove maglie? Sono realizzate in collaborazione con EA7. Siamo l'unica squadra di calcio al mondo con uno sponsor con lo stilista più amato. Posso dire che ci sono 3 club inglesi che mi hanno scritto negli ultimi mesi per capire come funziona questo accordo con EA7 perché vorrebbero andare in questa direzione. Questo dimostra che nella scelta di auto-produrci e di lavorare in modo diverso siamo stati premiati. La prima e la seconda maglia sono caratterizzate da questo stile elegante e raffinato scevro di inutili dettagli impreziosite da una stampa over del nostro logo in misura piccola presente su tutto il tessuto azzurro".