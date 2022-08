Foschi boccia l'idea Ronaldo: "Alla Juve un flop, sono servite due ricapitalizzazioni"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rino Foschi, ex direttore sportivo e presidente del Palermo.





Quando senti Cristiano Ronaldo avvicinato a club di Serie A, che idea ti fai?

"Meglio non dirlo in diretta quale sia la mia idea. Posso solo dire che la precedente esperienza di Cr7 in Italia non è stata positiva, anzi, ha portato alla rottura dei rapporti tra Marotta e la presidenza bianconera. Da quel momento, le casse della Juve hanno avuto problemi per cui gli azionisti hanno dovuto subire due ricapitalizzazioni".

A proposito di Giuntoli: qual è il migliore?

"Faccio fatica, sono tutti bravissimi, ma Kvaratskhelia è davvero forte. Cristiano è un taciturno, fa i fatti anziché le chiacchiere. Lavora h24 con il suo gruppo di lavoro e sono tutti bravissimi a prendere calciatori forti ma poco conosciuti. Così si fanno gli affari. Non è un caso se Giuntoli sia partito dal bassissimo e sia arrivato al top in Italia, è uno che non lascia nulla al caso, anzi, programma costantemente. Sono convinto che il Napoli sarà la sorpresa di questo campionato".