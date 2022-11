Foschi: "L’anno del Napoli? Lo era anche quello scorso, ma stavolta mercato straordinario"

"Il Napoli però è ben attrezzato, ha un gruppo importante. La classifica unita all’entusiasmo può portare gli azzurri in alto”.

“L’anno del Napoli? Mi sembra che anche l’anno scorso fosse quello del Napoli, poi sappiamo come è andata a finire. Ma Questa volta il mercato degli azzurri è stato straordinario, Giuntoli e i suoi scout hanno fatto un grande lavoro”. Così a Tuttomercatoweb Rino Foschi sul momento d’oro degli azzurri in campionato.

Quanto inciderà il Mondiale?

“Incide. La Serie A ha tanti calciatori che fanno il Mondiale. Il Napoli però è ben attrezzato, ha un gruppo importante. La classifica unita all’entusiasmo può portare gli azzurri in alto”.

Sorride un po’ meno la Juventus. Il mercato potrà aiutare?

“La Juventus è stata penalizzata dagli infortuni farà sicuramente qualcosa. Non mi aspetto per il resto delle operazioni il mercato. Magari si muoverà il Napoli più per il futuro”.