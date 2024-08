Foschi: "Osimhen problema molto serio, il Napoli non prenderà i soldi che si aspetta"

vedi letture

"Oggi il gioco lo comandano i procuratori: qualche danno, da questa vicenda, ci sarà”.

La redazione di Tuttomercatoweb ha intervistato in esclusiva Rino Foschi, ex direttore sportivo: “Osimhen via dal Napoli? È una cosa seria, l’errore parte dall’anno scorso. Voleva già andare via. Oggi non vuole più stare, è un problema molto serio e il Napoli non prenderà i soldi che si aspettava di prendere. Oggi il gioco lo comandano i procuratori: qualche danno, da questa vicenda, ci sarà”.

Lukaku il sostituto ideale?

“Lo vuole fortemente Conte. È un giocatore particolare ma non mi entusiasma molto. Personalmente sono convinto che non sia la soluzione giusta”.

Che operazioni di mercato la entusiasmano di questa sessione?

“Poche, ma sicuramente Buongiorno al Napoli: farà bene e darà grandi soddisfazioni. Sono più le chiacchiere che i fatti. Il Milan sta facendo abbastanza bene e si sta muovendo con una certa intelligenza. Le operazioni più importanti si faranno, probabilmente, alla fine. L’Inter si è mossa in anticipo e Marotta merita dieci e lode: ha pubbliche relazioni troppo importanti e riesce a muoversi sempre nel modo giusto. È stato l’acquisto più importante dell’Inter”.

Da chi si aspetta qualche colpo?

“Dalla Juve, che sto guardando con una certa attenzione”.