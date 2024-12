Foschi: "Raspadori? Ad oggi non gioca per quanto vale. Ho un dubbio"

vedi letture

Il dirigente sportivo Rino Foschi è intervenuto a Radio Marte a pochi giorni dalla gara di Coppa Italia contro la Lazio.

“Un azzardo cambiare tutti gli 11 giocatori con la Lazio? Da un certo punto di vista lo è ma è anche doveroso e necessario per l’allenatore, che deve integrare tutti nel progetto. Il campionato è lungo e faticoso, è importante utilizzare tutte le pedine a disposizione. Ci sono tanti giocatori che devono trovare spazio, e il risultato non deve condizionare il giudizio finale: si può perdere anche non facendo ruotare i giocatori, e alla fine si sentirebbe qualcuno dire ‘Perché non ha cambiato?’. Il Napoli non ha giocatori scarsi, tutti devono trovare minutaggio.

Occasione importante per Raspadori? È un buonissimo calciatore, difficile capire se sia più giusto lasciarlo andare per fargli trovare minutaggio altrove o tenerlo ma certamente ad oggi non gioca per quanto vale. Il futuro non è determinato da questa partita: Conte vuole tenerlo ed utilizzarlo come ritiene più opportuno in vista dell’obiettivo finale, che a mio parere non è entrare nelle prime quattro, perché Conte, lo sappiamo, vuole vincere. Non credo che Raspadori sia sul mercato per gennaio”.