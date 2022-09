Foschi: “Raspadori mi ricorda Paolo Rossi. Scudetto? Scommetto sul Napoli”

Rino Foschi, ex direttore sportivo di Palermo e Torino, é intervenuto a “Febbre a 90”, trasmissione in onda su Vikonos Web Radio/Tv

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Rino Foschi, ex direttore sportivo di Palermo e Torino, é intervenuto a “Febbre a 90”, trasmissione in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Chi segue il calcio non può non pensare che Giuntoli abbia fatto un lavoro straordinario: penso all’attacco, da Osimhen a Simeone, a Raspadori, passando per Kvara, Politano e Lozano. A centrocampo poi, non ho parole. Sono convinto che il Napoli lotterà fino alla fine per lo scudetto. Se potessi scommettere qualche euro, lo farei puntando sugli azzurri”.