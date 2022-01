Foschi si sbilancia: “La Juve si è assicurata il quarto posto prendendo Vlahovic”

Il dirigente Rino Foschi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà per parlare dei temi di giornata.

Con Vlahovic la Juve vince la Champions?

"Deve pensare a entrare in Europa, stiamo con i piedi per terra. La famiglia Agnelli ha fatto un grande sforzo, ora pensino a entrare in Champions il prossimo anno e poi si vedrà".

Nella lotta al quarto posto chi è coinvolto?

"Credo più squadre, ma sono convinto che facendo questa operazione, la Juventus si sia assicurato il posto. Mi dispiace per l'Atalanta, ma credo che il colpo la Juve lo ha fatto per la Champions".