Foschi sta con la strategia di ADL su rinnovo Kvara: "Perchè prolungare ora?"

Napoli, perché rinnovare Kvara? Questo l'interrogativo che Rino Foschi si pone in merito alla situazione contrattuale del georgiano con il club azzurro: "A Napoli tiene banco il rinnovo di Kvaratskhelia. Oggi rinnovare non vuol dire solo prolungare ma anche ritoccare l’ingaggio.

De Laurentiis non è l’ultimo arrivato. La cifra è stata pattuita al momento della firma. Non è il momento di rinnovare, per quest’anno non ne vorrei sentire parlare. Se il procuratore bussasse oggi alla mia porta mi arrabbierei: il contratto scade nel 2027.