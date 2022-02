Foschi svela: “Cavani era già del Real Madrid, lo nascosi in albergo per non farmelo portar via"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, ex ds del Palermo: "Sono stato tre anni al Napoli, giravo a vedere i giocatori dato che allora non si lavorava ancora con i computer. Mi ricordo che volevo portare Francesco Romano in azzurro a tutti i costi, nonostante avessi tutti contro. Marino mi disse 'Rino non siamo convinti io, il mister, Allodi, per la personalità. L'aveva scartato anche il Milan. È un buon giocatore ma non ha la personalità per noi'. Alla fine fissarono un incontro con Allodi, io avvisai Romano caricandolo dicendogli che aveva gli attributi per stare in quella piazza. Alla fine l'hanno portato a Napoli ed è successo tutto quello che noi sappiamo.

Allora lavoravo per il Napoli, il Trento e il Carpi. Era Natale e Romano venne a casa per gli auguri. Io guadagnavo poco e mi disse 'Direttore lei mi ha cambiato la vita' e mi diede un assegno particolare. Non chiamatemi procuratore, ero semplicemente capo scouting e volevo fortemente Romano, credevo in lui. Marino in una conferenza stampa a Coverciano si girò e disse 'Francesco Romano è merito di quel signore là', in riferimento a me. Romano lo portai anche contro il parere di Sivori. Io sono a casa e soffro, questo è un altro calcio, un altro mondo, un altro modo di lavorare. Molto probabilmente ho dato fastidio a certa gente, ma non voglio aprire troppi coperti.

Tanti anni con Zamparini? Gli dissi 'Vengo a Venezia se mi dà una mano per il Cesena'. Nello stesso anno vinsi il campionato con il Cesena e con il Palermo. Poi andammo in Europa tre anni facendo tante cose. Negli otto anni insieme abbiamo discusso tante volte. L'anno che sono uscito dal Palermo ho fatto 54 milioni di attivo con Amauri alla Juventus, Zaccardo e Barzagli al Wolfsburg, Rinaudo al Napoli. Ho lasciato quella squadra lì. Io sono a casa da due anni, nessuno mi vuole.

Cavani era già del Real Madrid, quando andai a prenderlo lo nascosi in albergo per non farmelo portar via".