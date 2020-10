Fourneau declassato dopo le decisioni contro la Juve? Pistocchi: "Come quando Moggi chiamava Biscardi..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset: "La situazione è critica causa Covid-19: ad esempio, il mio medico non mi ha potuto ricevere. Sono molto preoccupato. L'Atalanta ha fatto male, con errori individuali molto pesanti. I giocatori possono esser condizionati dalla Champions: ma, il Napoli ha fatto una grande partita, che punta sulla qualità, con un calcio super offensivo che, però, ha raggiunto equilibri importanti. Lozano deve giocare a sinistra: ora, Gattuso può solo continuare a fare bene. L'unico rimpianto è non aver giocato a Torino. La Juventus: Pirlo è un neofita, Stroppa ha iniziato nel 2006, che ha allenato le giovanili. Il Crotone è stato superiore alla Juventus nonostante i tre giocatori nel reparto offensivo della Juve costassero più del Crotone. Pirlo ha bisogno di tempo, un'esperienza che un allenatore normale fa in Serie C, non alla Juventus e la Juve pagherà questa scelta".

INTER E CASO FOURNEAU - "Conte altro sconfitto? Kolarov è considerato il responsabile del ko nel derby, ma non si può addossare la colpa su un singolo. L'Inter si permette di tener fuori uno come Eriksen. Conte è un ideologo, ha la sua idea e tiene fuori i giocatori che non rispecchiano la sua idea. Oggi non puoi permetterti una cosa del genere: hai Eriksen, lo fai giocare anche se ti fa cambiare idea di calcio. Fourneau quarto uomo in Serie B: mi ricorda le patenti a punti del Processo di Biscardi, quando Moggi faceva arrivare le telefonate per guidare i giudizi".