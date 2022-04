Francini bacchetta Koulibaly: "È lui a perdere l'uomo sul gol dell'Atalanta"

Giovanni Francini, già campione d’Italia con la maglia del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DeliettaGol

Giovanni Francini, già campione d’Italia con la maglia del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DeliettaGol, trasmissione in onda su TvLuna, a proposito del tema scudetto: “Questo Napoli ha tutte le carte in regola per arrivare fino alla fine e regalare un sogno alla città. È un sogno che si può raggiungere e io sarei in prima fila a festeggiare per le strade a Napoli visto che quando vincemmo noi ci portarono a festeggiare su una nave e non potetti vivere le emozioni dello scudetto insieme ai tifosi. Ora i tempi sono maturi, Spalletti ha fatto un gran bel lavoro con questa squadra e sia Milan che Inter nell’ultima giornata di campionato non le ho viste così in forma. Si può tentare l’impresa. Noi ci crediamo, spero sia l’anno buono, sono passati un po’ di anni dall’ultimo…”.

Su Atalanta-Napoli

“È stato importante, soprattutto per le assenze, andare a Bergamo a vincere. Come si è vinto è ancora più bello. Anche contro i cori razzisti. Ottimo la partita di Zanoli, Mario Rui, Lobotka. Interpretata bene da tutti. Eccellente per la classifica, anche perché le altre non convincono più di tanto. Né Milan né Inter. Sui gol da calcio piazzato Ottimi schemi del Napoli da calcio piazzato. In un campionato dove tutti ti studiano ed imparano a conoscerti, avere soluzioni alternative da calcio piazzato è importantissimo".

Sui gol subiti, compreso quello di Bergamo

“I difensori non guardano più l’uomo, anche Koulibaly si perde De Roon contro l’Atalanta. Ci vuole più attenzione quando i difensori in mezzo all’area devono seguire l’uomo. Ancora applausi a Juan Jesus che, ogni volta che viene chiamato in causa, si fa trovare pronto".

Su Zanoli

“Mancando Di Lorenzo, tra i più positivi in stagione, un po’ di timore c’era, ma Zanoli ha giocano da grande giocatore. Poi ha fatto anche l’assist per il rigore. Il mister vedendolo in allenamento ha scelto il momento giusto per schierarlo in campo".