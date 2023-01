Francini: "Coppa Italia? Chiaro che il mirino era già puntato altrove"

L'ex difensore del Napoli Giovanni Francini, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport

L'ex difensore del Napoli Giovanni Francini, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della squadra azzurra fresca di eliminazione dalla Coppa Italia: "Perdere non fa mai piacere e comunque uscire da una competizione non aiuta nella gestione del gruppo perché per qualcuno gli spazi diminuiranno, però è chiaro che il mirino era già puntato altrove.