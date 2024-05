Francini: "Serve un allenatore che accetti di ripartire con giocatori non subito pronti"

Il difensore del Napoli di Maradona Campione d'Italia e d'Europa Giovanni Francini opinionista della trasmissione Delietta Gol in onda su Prima Tv

Il difensore del Napoli di Maradona Campione d'Italia e d'Europa Giovanni Francini opinionista della trasmissione Delietta Gol in onda su Prima Tv: “Allegri? Una scena bruttissima, sembrava attendesse di vincere per sfogarsi in quel modo, poteva anche farlo nello spogliatoio. Penso che non la passerà liscia. Nuovo allenatore? Se si parla di ripartire vuol dire che bisogna costruire con tempo e pazienza magari con calciatori non subito pronti e quindi serve un allenatore che sia pronto ad accettare questa situazione. Conte lo sarebbe? Però non mi sembra che Conte abbia tutte queste richieste. Gara con la Fiorentina? Pronostici sul Napoli non ne faccio più..”.