Timothée Chalamet pazzo di McTominay: "E' fantastico! Guarderò la Scozia"

Timothée Chalamet, attore di Hollywood franco statunitense, ha parlato di Scott McTominay un’intervista ai microfoni di BBC Sport Scotland: "Me l’hanno detto all’ultimo secondo che eri scozzese (il giornalista, ndr) e ormai era troppo tardi! Ho provato a prendere un pennarello e cancellare questa scritta (sulla maglia, ndr) ma mi scuso. Non sosterrò l’Inghilterra al Mondiale.

La mia lealtà va in qualche modo a due paesi, nessuno dei quali è l’Inghilterra. Uno è la Francia, l’altro è gli Stati Uniti. McTominay è fantastico! Guarderò anche la Scozia, buona fortuna a voi ragazzi. Sarà incredibile, non vedo l’ora".