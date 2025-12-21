Bologna, De Silvestri a Mediaset: "Orgogliosi di esserci arrivati, ma ora vogliamo alzare la Supercoppa!"

Lorenzo De Silvestri, capitano del Bologna, ha parlato anche a SportMediaset alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Napoli a Riyadh. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo come sempre leggeri, ma anche focalizzati. Dobbiamo recuperare le energie della partita con l'Inter, poi però ci sono la voglia e la spensieratezza di affrontare la nostra seconda finale in pochi mesi. È veramente emozionante, questo ci dà una carica importante".

Più orgogliosi di esserci arrivati o vogliosi di vincere?

"Quando affronti una finale vuoi alzare il trofeo. È giusto viverla con l'orgoglio di essere presenti, ma anche con la voglia di vincere. Dobbiamo metterci il 120%".