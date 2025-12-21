L'Udinese crolla a Firenze dopo la vittoria col Napoli, Runjaic: "Gare che non si possono confrontare"

Dopo aver battuto in casa il Napoli 1-0 domenica scorsa, l'Udinese crolla al Franchi perdendo 5-1 contro la Fiorentina. Al termine del match il tecnico dei friulani, Kosta Runjaic, è intervenuto ai microfoni di DAZN: "È stata la nostra peggiore partita, la ragione non è l'espulsione e non voglio nemmeno entrare troppo nei dettagli. È stata una sconfitta pesante, adesso dovremo analizzare quanto successo e ripartire. Non possiamo confrontare questa partita con quella contro il Napoli; Maduka ha fatto un errore ed è stato buttato fuori, poi abbiamo preso gol... Non dobbiamo fare questi errori. Dobbiamo dimenticare questa partita molto in fretta, ricominciare a lavorare e andare avanti.

Abbiamo giocatori d'esperienza ma facciamo ancora troppi errori individuali che ci penalizzano, poi certe partite diventano difficili da smuovere anche con l'esperienza - soprattutto contro la Fiorentina che nonostante la situazione è una buona squadra. Adesso dobbiamo concentrarci e pensare alla prossima partita contro la Lazio. Zanoli e Zaniolo li ho cambiati all'intervallo per un motivo, non dirò quale in questo momento e dopo questa partita".