Frosinone, Cheddira a Dazn: “Stupendo segnare a Napoli. Dedico i gol a mia madre"

Walid Cheddira, attaccante del Frosinone di proprietà del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il 2-2 al Maradona.

Prima doppietta in serie A, quanto può valere questo risulktato

“Sicuramente è un punto pesantissimo contro una squadra così forte. Per la nostra corsa salvezza siamo a tre risultati utili consecutivi e dobbiamo continuare così, dobbiamo lottare fino alla fine”.

Che effetto fa segnare due gol qua visto che tu sei un giocatore di proprietà del Napoli.

“Fa un effetto bellissimo, un’emozione unica perché questo è uno stadio fantastico, una piazza strepitosa. Ma questo passa in secondo piano, perché l’importante adesso è lottare ogni partita. Ci mancano altre finali per portare la salvezza al Frosinone che se la merita”.

Quanto credete a questo traguardo?

“Ci crediamo tantissimo, infatti lotteremo fino all’ultimo secondo dell’ultima partita.

Ti abbiamo visto esultare con une dedica paticolare. Per chi era?

“La dedica è per mia madre che me lo ha chiesto e sono molto felice, la mamma è sempre la mamma".