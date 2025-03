Furia Adani per il rigore tolto all'Italia: "Se ne riparlerà tra 10 anni!"

Daniele Adani ha commentato duramente l'episodio del calcio di rigore inizialmente concesso all'Italia per fallo su Di Lorenzo poi revocato

Durante il post-partita di Germania-Italia 3-3, andata dei quarti di finale di Nations League, Daniele Adani ha commentato duramente ai microfoni della Rai l'episodio del calcio di rigore inizialmente concesso all'Italia per fallo su Giovanni Di Lorenzo, poi revocato dal VAR.

Queste le parole dell’ex difensore e opinionista: "Il rigore tolto a Di Lorenzo? Questo ragazzi è rigore ieri, oggi e domani, se ne riparlerà tra 10 anni. Non succederà perché non è una finale Mondiale, ma questo è rigore, non è discutibile. Prende il piede di Di Lorenzo e comunque il pallone rimane nella disponibilità del giocatore azzurro. Non si discute questo, era rigore”, ha concluso l'ex difensore.