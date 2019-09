Fusi: "Allan giocatore più completo di quanto sembra. Llorente? Può aiutare in Europa"

Luca Fusi, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando l'acquisto di Llorente e quello che potrà essere il supporto dello spagnolo alla causa azzurra: "Acquisto di esperienza, importante per quanto riguarda il campionato ma anche a livello europeo, può dare una grande mano per quanto riguarda la Champions".



Un passaggio, poi, sul centrocampo azzurro: "Allan? Penso che sia un giocatore molto più completo rispetto a quanto sottoscritto, fondamentale per il centrocampo del Napoli, quest'anno anche a livello numeri credo sia bene assortito".