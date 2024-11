Podcast Fusi: “Kvara dovrà dare il 100% finché sarà a Napoli! Buongiorno? Tra i top in Europa”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore del Napoli, Luca Fusi.

Kvaratskhelia sostituito spesso da Conte. E intanto si parla di rinnovo, con lo United alla finestra:

"Gli interessi di altre società entrano sicuramente nella testa del giocatore, ma la bravura sta nel dimostrare sul campo che si lotta per la maglia che si indossa. Finchè vestirà quella maglia dovrà dare il 100%, poi le situazioni che si svilupperanno si vedranno".

Il Napoli in testa alla classifica, chi ha rivitalizzato maggiormente Conte tra Rrahmani, Anguissa, Di Lorenzo e Lobotka?

"Sicuramente Di Lorenzo, anche perché era uno di quei giocatori più discussi in estate. Con l'arrivo di Conte ha ritrovato le motivazioni ed è tornato ad essere quel giocatore fondamentale visto nell'ultimo Scudetto".

A che livello è oggi il Napoli?

"A un livello importante grazie a un tecnico importante che ha saputo far tornare le motivazioni ai giocatori dopo che le avevano perse lo scorso anno. Conte ha le competenze per tenere in alto questa squadra e lottare fino a fine anno per lo Scudetto".

E' il miglior difensore italiano ora Buongiorno?

"Finchè giochi a Torino ci può stare a giocare bene, non ci sono grandi pressioni. Ora sta facendo molto bene a Napoli dove le pressioni sono tante, si sta dimostrando tra i migliori difensori in Europa".

Un pensiero sulla Juventus di Thiago Motta? E' già pronta per lo Scudetto?

"In questo momento la vedo dietro all'Inter e al potenziale del Napoli. Sta costruendo qualcosa di nuovo, un progetto diverso dal passato. Bisogna dare del tempo e per questo non li vedo ancora competitivi al 100% con le big italiane. Inter e Napoli le vedo più forti, poi ci sono le sorprese Lazio e Fiorentina ma vedremo se reggeranno fino alla fine".

Rovella-Ricci, chi vede meglio?

"Rovella è stato bravo a rilanciarsi dopo un periodo di alti e bassi. Si è rilanciato alla grande alla Lazio. Ricci è stato più continuo nella crescita, personalmente do più fiducia a Ricci perché gioca nel Torino".