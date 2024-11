Fusi: "Mancanza di turnover? Conte farà una cosa"

Luca Fusi, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv: “In questo straordinario campionato del Napoli c’è indubbiamente la mano di Conte: Antonio ha saputo rivitalizzare l’ambiente, tanti giocatori che lo scorso anno erano sembrati appagati e stanchi dopo lo scudetto sono tornati a grandi livelli ed è tutto merito di Conte, il Napoli è uscito alla grande dagli scontri diretti e ora può allungare il passo in classifica. Certo, domenica gli azzurri affronteranno un Torino in difficoltà: all’inizio la squadra ha avuto entusiasmo, poi l’eliminazione dalla Coppa Italia e l’infortunio di Zapata hanno portato a risultati negativi, ovvio che domenica per loro è difficile perché si affronta la capolista.

L’obiettivo del Napoli? Un posto in Champions sarebbe un grande traguardo dopo il decimo posto dell’anno scorso, ma se il Napoli si troverà ancora nelle primissime posizioni quando l’Inter continuerà ad avere la Champions, potrà approfittarne per dare l’assalto allo scudetto. In ogni caso l’avversario più temibile dell’Inter è proprio la formazione partenopea.

Mancanza di turnover? Conte è una garanzia, lui terrà sul pezzo tutto il gruppo facendo capire a chi in questo momento ha meno spazio di essere sempre pronti a sfruttare ogni opportunità. Non ci sono le coppe, è vero, ma esistono gli allenamenti, tutti devono tenere alta la concentrazione".