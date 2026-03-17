Futuro Conte, Chiariello: "Visto? Già lo dissi che i contratti non contano con lui"

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Umberto Chiariello ha parlato a Radio Crc commentando quelle che sono state le parole di Conte in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce.

"Io lo dico tutti i giorni ma non mi credevate, ora l’ha detto Conte, mi credete? C’è un contratto, dove va? No, no, non contano i contratti con Conte, contano molto relativamente. Perché Conte si siede a fine stagione, fa il summit con la società: se c’è unità di intenti si prosegue, ma lui non è disponibile ad andare avanti con una società che non è d’accordo sul suo operato.

Non è Sarri, per capirci, che sta lavorando in un ambiente surreale alla Lazio, dove lo attacca il presidente con telefonate poi pubblicate sul web, piratate e compagnia bella, dove c’è un presidente che gli spara addosso in privato e che poi diventa pubblico, e con il tifo che lo elegge a suo eroe contro il presidente. Là c’è l’uno contro l’altro armato, eppure Sarri resiste perché sa che il popolo lo ama. Tant’è vero che l’ha invitato sotto la curva e ieri questo amore è scoppiato, con il ritorno allo stadio per una partita e la grande vittoria sul Milan.

Conte non è Sarri. Conte non vuole rimanere a dispetto dei santi, in paradiso a dispetto dei santi. Conte non ha alternative in Italia, perché quest’anno l’alternativa alla Juve non ce l’ha".