Futuro Conte, Del Genio: “ADL non lo implorerà per restare, ma non lo caccerà”

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Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8, ha parlato del futuro di Antonio Conte, soffermandosi sulle decisioni del tecnico

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8, ha parlato del futuro di Antonio Conte, soffermandosi sulle possibili decisioni del tecnico e della società azzurra: “Conte resta o va via lo decide Conte. Non credo, nonostante sia molto combattuto, che De Laurentiis si prenda la briga di cacciarlo perché i risultati sono tutti a favore di Conte. Quindi non credo che lo implorerà per restare se Conte dovesse avere qualche dubbio, ma non lo caccerà. Quindi dobbiamo aspettare la decisione di Conte e io non so cosa deciderà in base a quello che gli dirà De Laurentiis e anche considerando le sirene provenienti dalla Nazionale”.

I possibili sostituti

Nel suo intervento, Del Genio ha poi affrontato anche il tema dell’eventuale successione in panchina, invitando però alla prudenza sui nomi circolati finora. “Per quanto riguarda il sostituto, si fanno un po’ di nomi ma non bisogna fare voli pindarici e pensare ad allenatori di grandissimo nome. Per il momento tutti puntano più su Italiano e un po’ più defilato c’è di nuovo il nome di Thiago Motta”.