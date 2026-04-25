Alvino: "Lukaku ha segnato profondamente Conte! Ora l'addio a 10mln, come da patti"

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Carlo Alvino, giornalista, ha parlato ai microfoni di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato ai microfoni di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Arrivano solo segnali positivi dal Maradona. Il Napoli doveva vincere e convincere, lo ha fatto. E lo ha fatto anche con un punteggio largo. Il bottino poteva anche essere più rotondo. Con Rrahmani al centro della difesa, inoltre, è senza dubbio un altro Napoli, lo dicono i numeri. Poi la sua presenza è una sicurezza per i compagni di reparto. Alisson dal primo minuto ha soddisfatto le aspettative. E McTominay è un qualcosa di straordinariamente bello.

Credo che la vicenda Lukaku abbia segnato profondamente Antonio Conte. Ha fatto da tramite con la società per il suo acquisto. È vero che è stato importante per lo scudetto, però Conte si sarebbe aspettato dallo stesso attaccante un altro tipo di comportamento. Credo si sia consumato il rapporto tra entrambi. Mi aspetto che il gentlemen agreement tra De Laurentiis e Pastorello venga portato a termine, ovvero la cessione intorno a una decina di milioni dopo due anni per non fare una minusvalenza”.