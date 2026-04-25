TuttoJuve, Pavan: “Conte è molto pentito di non essere tornato! A Napoli non è contento…”

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Quale sarà il futuro di Antonio Conte? È questa una delle domande che continua ad animare il dibattito calcistico italiano.

Quale sarà il futuro di Antonio Conte? È questa una delle domande che continua ad animare il dibattito calcistico italiano. Il tecnico del Napoli resta al centro di voci e valutazioni, che alimentano interrogativi sulle sue prossime scelte professionali.

Le dichiarazioni di Pavan e lo scenario Juventus

A intervenire sull’argomento è stato Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.com, che ha espresso così il proprio punto di vista: "Secondo me Antonio Conte è molto pentito di non aver accettato la soluzione Juventus, ovvio che lo scorso anno sarebbe stata una sfida difficile e che non avrebbe magari vinto, ma sicuramente oggi sarebbe più contento che a Napoli. Lo scorso anno c'è stata l'occasione ma ha detto no. Credo che, alla luce del rapporto con De Laurentiis, che a mio avviso sembra volerlo sbolognare, non sia contento".