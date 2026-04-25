“Una parte del Napoli vuole liberarsi di Conte”, botta e risposta Cruciani-Zazzaroni: “Fai i nomi!”

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Botta e risposta tra Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni ai microfoni di Numer1 podcast, con al centro il futuro di Antonio Conte

Botta e risposta tra Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni ai microfoni di Numer1 podcast, con al centro il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il direttore del Corriere dello Sport e il conduttore radiofonico hanno discusso del rapporto tra l’allenatore e l’ambiente partenopeo, con posizioni decisamente opposte e toni accesi.

Lo scontro tra Cruciani e Zazzaroni sul caso Conte

Giuseppe Cruciani ha espresso la propria lettura della situazione, commentando così la gestione del tecnico e il clima attorno al club: “Ho sentito che Conte se la prende con l’ambiente distruttivo di Napoli. Per me non è così, nessuno vuole distruggere, ma analizza i fatti. Quello che si dice sui tanti infortunati del Napoli è vero ed è anche condiviso da una parte della stessa società. Vi ripeto quello che so: una parte della società non vede l’ora che finisca questo campionato, contano i giorni che rimangono da qui alla fine per liberarsi, non so se accadrà, di Antonio Conte”.

A queste parole ha replicato Ivan Zazzaroni, contestando con decisione la ricostruzione: “Quale parte della società? Il Napoli è composto da tre persone: De Laurentiis, Chiavelli e Manna. Ora mi devi dire chi è questa parte della società. Mi devi fare i nomi, queste sono accuse molto forti e potenti”.