Calciomercato Napoli, dal Brasile: trattativa avanzata per un difensore 2008, le cifre
Il Napoli guarda al futuro e continua a muoversi con attenzione anche sul mercato internazionale, puntando su profili giovani e di prospettiva. Secondo quanto riportato dal Brasile, il club azzurro sarebbe in trattativa avanzata per assicurarsi Gabriel dos Santos Queiroz, meglio conosciuto come Gabriel Índio, difensore classe 2008 attualmente in forza all’Athletic Club U20. Un’operazione che confermerebbe la volontà della società di investire su talenti emergenti da valorizzare nel tempo.
Le cifre dell’operazione e il profilo del giocatore
Stando alle indiscrezioni, il club del Minas Gerais dovrebbe incassare circa 4 milioni di euro per il trasferimento del centrale brasiliano, appena diciassettenne. Gabriel Índio è un difensore alto 1,86 metri, dotato di una struttura fisica importante e considerato uno dei prospetti più interessanti della sua categoria. A riferire la notizia è il giornalista brasiliano di Samuca TV, Caio Fábio. Se la trattativa dovesse andare a buon fine, il Napoli aggiungerebbe così un giovane talento probabilmente alla Primavera.
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