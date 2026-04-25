Il Roma, Scotto: "Fossi ADL a Conte proporrei anche il rinnovo!"

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Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato ai microfoni di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato ai microfoni di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “C’è stata una scossa che ha funzionato nel Napoli. Lo si è visto anche nell’esultanza rabbiosa di McTominay, De Bruyne, Alisson. Ma credo che lo stesso Conte si sia dato la scossa, abbiamo visto una squadra diversa senza i Fab Four. E anche con Buongiorno spostato sul centro-sinistra con Rrahmani centrale. Gutierrez a sinistra si esprime bene, ha portato freschezza. Il Napoli può chiudere la stagione con un secondo posto che ha un valore importante. Con le parole di Conte su Lukaku si può dire che si mette la parola fine su questo sodalizio. Mi sembra un messaggio chiaro.

Conte? Io lo terrei. Se fossi in De Laurentiis gli proporrei anche il rinnovo. È un tecnico di parola, ma anche di fatti. Penso che anche Conte debba migliorare, lo ha detto lui stesso, e magari può farlo anche con il Napoli. Dipenderà anche dalla Nazionale italiana, diciamo che bisognerà capire anche cosa succederà con il ct. I giochi sono aperti, ad oggi credo che la permanenza sia più probabile”.