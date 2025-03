G. Fedele avverte: "Con Lobotka e Anguissa il Napoli non commetta l'errore fatto con Kvara"

"Ora l'obiettivo è quello di restare incollati all'Inter, poi il Napoli dovrà fare un filotto di vittorie, inizia un mini campionato".

L'agente Gaetano Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Spero che non si ripeta la situazione Kvaratskhelia, perché ci sono Anguissa e Lobotka, che hanno contratti da rinnovare. Il cambiamento da fare è importante, la continuità del progetto la ottieni mantenendo l'ossatura, puntellando l'organico parallelamente alla creazione di un centro sportivo all'altezza. Ora l'obiettivo è quello di restare incollati all'Inter, poi il Napoli dovrà fare un filotto di vittorie, inizia un mini campionato in cui non sono più ammessi errori da ogni punto di vista.

Oggi il peggior nemico del Napoli è proprio il Napoli. Neres sarà importantissimo, ma Raspadori ha fatto quattro gol, il Napoli ha più varianti in zona gol da sfruttare, ora è il momento di fare quadrato, ci sono quattordici, quindici giocatori di pari livello, andranno gestiti bene tutti, capisco le gerarchie ma non si può pretendere che chi rientra sia già al cento per cento".