Gaetano alla Cremonese, Gattuso: "Ha grandi doti, deve giocare. Fare 2 minuti non è giocare!"

Gianluca Gaetano nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo calciatore della Cremonese. Il Napoli ha definito l'operazione sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Gennaro Gattuso ha così spiegato l'operazione: "Lui sa cosa penso, deve crearsi un vissuto, ha grandi doti tecniche ed anche fisiche, ma deve giocare, solo così può far vedere quanto è bravo. Giocare per 2 minuti non è giocare, non è vero che non lo stimo, sa cosa gli ho detto, ci ho parlato con correttezza, guardandolo negli occhi, con continuità diventerà un giocatore importante. Castrovilli? Non facciamo paragoni, è solo l'esempio che bisogna giocare e crearsi un percorso".

