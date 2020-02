Gaetano, l'ex agente: "Volevamo accorciare i tempi, ma problemi Napoli l'hanno danneggiato..."

Giulio Dini, ex procuratore di Gianluca Gaetano, si è espresso sul centrocampista classe 2000 nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La situazione di contingenza, coi problemi del Napoli e il cambio in panchina, ha finito per danneggiare Gianluca, che aveva bisogno di condizioni ideali per accorciare i tempi verso il grande calcio e crescere, perché questo era l'obiettivo che ci eravamo fissati insieme alla società. La prospettiva per Gianluca è cambiata. Ora è alla Cremonese, in una realtà in cui è necessario affilare i denti. Gianluca ha i mezzi per far bene anche in questa dimensione".