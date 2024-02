Gaetano, l'ex allenatore: "Perché Traoré e non lui? Ha grande talento, meritava spazio!"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giampaolo Saurini, ex allenatore del Napoli Primavera

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giampaolo Saurini, ex allenatore del Napoli Primavera: “Non sono sorpreso da quanto bene stia facendo Gianluca al Cagliari. Speravo che sarebbe andato via prima per avere quest’occasione, ora ha finalmente lo spazio che merita. Sta facendo molto bene e ha tutte le doti per continuare a rendere. Gianluca è un centrocampista offensivo, una mezzala capace di rifinire e fare male. Può anche fare il trequartista, come sta giocando adesso con mister Ranieri.

Perché Traoré e non Gaetano? Non so spiegarmelo, onestamente. Sono scelte societarie e ne prendo atto. Io l’avrei tenuto al Napoli, perché Gianluca ha grande talento e meritava spazio. Poi se è andato altrove per giocare ancor di più, ben venga: magari tornerà il prossimo anno più maturo e più esperto per ritagliarsi un posto da titolare. A livello di prospettiva, Gaetano è un giocatore che tornerà utilissimo al Napoli”.