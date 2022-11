Gaffe Rai prima di Belgio-Canada, il telecronista si scusa: "Volevo dire nazionalità e non razze"

"Voglio scusarmi perché ho usato un termine improprio, un errore nella concitazione della diretta".

Prima del calcio d'inizio di Belgio-Canada, nel presentare la sfida del Gruppo F dei Mondiali in Qatar, il telecronista Rai Alberto Rimedio, parlando della sestina arbitrale formata da diverse nazionalità, ha detto in diretta: "Ci sono tante razze stasera". All'inizio del secondo tempo lo stesso Rimedio ha voluto chiarire le sue parole: "Si sta alzando un polverone sui social, voglio chiarire le mie parole che sono lontanissime dal mio pensiero. Volevo dire nazionalità e non razze. Voglio scusarmi perché ho usato un termine improprio, un errore nella concitazione della diretta".