Galà del calcio, premiato Koulibaly: "E' la quarta volta per me, non sarà contenta mia moglie..."

Kalidou Koulibaly è stato premiato al Gran Galà del Calcio AIC come uno dei quattro migliori difensori della scorsa stagione. Queste le parole del senegalese a margine della premiazione: "Sono contento di essere qui, è la quarta volta per me. Penso che mia moglie non sia molto contenta, non c'è più posto, però sono felice".