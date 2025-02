Galante: "Contro l'Inter mi aspetto una bella partita per un motivo"

Fabio Galante, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Il secondo tempo che hanno fatto a Como non è stato uno dei più belli della stagione, gli ultimi risultati che sono arrivati non sono buoni sicuramente, ma il campionato si giocherà fino all’ultima giornata. Sabato sarà una bella partita, Conte sceglierà il modulo che gli ha dato più garanzie ossia il 4-3-3. Il mister, che è un maestro nel preparare le partite, saprà scegliere sicuramente gli uomini migliori”.

