Galante: "Milanesi e Napoli con le stesse possibilità, ma dalla Roma che favore ai nerazzurri"

Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, è stato intercettato dai microfoni di TMW: "Il derby di Coppa Italia vinto dall'Inter? È stata una bellissima partita, una grande serata. L'Inter ha vinto ed ha passato il turno, è importante anche per il rush finale del campionato. Complimenti all'Inter, ha fatto una bellissima partita e non ha sbagliato nulla".

Quante possibilità ha l'Inter di vincere lo Scudetto?

"Inter, Milan e Napoli hanno le stesse possibilità, mancano ancora tante partite, ogni gara va giocata. L'Inter ha ritrovato lo smalto migliore, speriamo che possa essere decisivo per vincere il campionato".

La prossima gara è contro la Roma dell'ex Mourinho

"Josè sta facendo un ottimo lavoro, non farà regali all'Inter, anzi, dimostrerà la sua forza e la sua qualità. Fermando il Napoli ha fatto un grande favore ai nerazzurri"