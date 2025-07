Galatasaray, il tecnico Buruk: "Importante assegnare un budget per Osimhen"

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, si è soffermato ai microfoni dei media turchi, tra cui A Spor, sulle manovre di mercato della società turca: "L'Inter avrà aspettative economiche su Hakan Calhanoğlu. È normale. Abbiamo questioni urgenti. Portiere? Abbiamo un portiere come Gunay e siamo fiduciosi, ma vogliamo anche qualcuno che possa competere con lui.

Ci sono dei piani, ma come sapete, non è facile acquisire un giocatore da un club. Anche gli svincolati non sono facili. Ecco perché ogni squadra vuole Hakan, ma se consideriamo dove possiamo investire la maggior parte del nostro budget in termini di Galatasaray, il trasferimento di Osimhen diventa un po' più importante per noi...", le parole di Buruk riportate da 'Forza Cimbom'.